Malaisie: une initiative visant à relancer l’Organisation internationale de la Zakat

SHAFAQNA– La Malaisie a proposé de relancer l’Organisation internationale de la zakat (IZO), afin de coordonner la collecte et la distribution de cette contribution religieuse à l’échelle mondiale. L’initiative vise notamment à soutenir les pays musulmans les plus pauvres et les communautés musulmanes vivant en situation minoritaire.

D’après New Straits Times, le vice-Premier ministre malaisien, Ahmad Zahid Hamidi, a indiqué avoir soumis cette proposition au président turc, Recep Tayyip Erdogan, au secrétaire général du groupe des huit pays en développement (D-8), Sohail Mahmood, ainsi qu’à plusieurs autres dirigeants. Il espère que cette initiative sera examinée lors des réunions officielles et informelles de l’Organisation de la coopération islamique (OCI) et du groupe D-8.

L’idée avait initialement été avancée par le défunt homme d’affaires saoudien Cheikh Saleh Kamel, sous le gouvernement du cinquième Premier ministre malaisien, Tun Abdullah Ahmad Badawi. Lors d’une conférence de presse organisée à l’issue de sa visite de travail en Turquie, Zahid Hamidi a rappelé qu’à l’époque où il occupait le poste de ministre chargé des Affaires religieuses, il avait été nommé président de l’Organisation mondiale de la zakat. Le projet consistait alors à mobiliser des fonds provenant des pays musulmans prospères, notamment les revenus pétroliers déposés dans des banques commerciales et d’autres établissements financiers.

Il a expliqué que ces dépôts généraient des intérêts que leurs détenteurs ne percevaient pas, ceux-ci étant considérés comme du riba, c’est-à-dire des intérêts usuraires interdits par la loi islamique. Selon le vice-Premier ministre, des discussions pourraient être engagées afin de transférer ces revenus à l’Organisation internationale de la zakat. Les fonds ainsi mobilisés permettraient de soutenir les pays musulmans défavorisés et les communautés où les musulmans constituent une minorité. Ils seraient ensuite redistribués aux bénéficiaires éligibles de la zakat, dans le but d’améliorer leurs conditions de vie et leur situation socio-économique.

Par ailleurs, la Malaisie et la Turquie ont évoqué les moyens de renforcer leur coopération dans l’industrie mondiale du halal. Forte de 52 années d’expérience dans le domaine de la certification halal, la Malaisie souhaite élargir les débouchés internationaux de ses produits sur un marché en pleine expansion.

Source: Iqna

www.shafaqna.com