La Grande Mosquée de Paris organise un colloque interreligieux à l’occasion de son centenaire

SHAFAQNA- À l’occasion du centenaire de son inauguration, la Grande Mosquée de Paris organise un colloque interreligieux exceptionnel. Celui-ci se déroulera en quatre soirées de rencontres et de débats, du 10 novembre au 9 décembre 2026.

D’après le site officiel de la Grande Mosquée de Paris, cette initiative réunira des représentants des traditions musulmane, juive, chrétienne et bouddhiste autour de plusieurs thématiques, le dialogue entre les religions, la rencontre avec l’autre et la place des spiritualités dans la société française. La première rencontre aura lieu le mardi 10 novembre, à la Grande Mosquée de Paris. Elle sera consacrée au thème « Spiritualités de la rencontre, ressources scripturaires et théologiques pour le dialogue ».

Cette soirée inaugurale sera l’occasion d’explorer les enseignements des textes sacrés et des traditions religieuses susceptibles de favoriser les échanges, la compréhension mutuelle et le dialogue entre les croyants.

Le programme prévoit une table ronde d’une heure, suivie de trente minutes d’échanges avec le public. Un moment convivial permettra ensuite aux participants de prolonger les discussions. Le colloque se poursuivra avec trois autres rencontres. Le 19 novembre, une deuxième soirée, intitulée « Là où le dialogue se vit », donnera la parole à des acteurs engagés dans des initiatives concrètes de coopération interreligieuse. Le 24 novembre, les intervenants se pencheront sur les perspectives d’avenir du dialogue entre les religions en France.

La dernière rencontre, prévue le 9 décembre, sera consacrée au thème « Religions et République ». Elle prendra la forme d’un échange entre Chems-eddine Hafiz, recteur de la Grande Mosquée de Paris, et le cardinal Jean-Marc Aveline, archevêque de Marseille et président de la Conférence des évêques de France.

À travers ce programme, la Grande Mosquée de Paris souhaite placer les célébrations de son centenaire sous le signe de l’ouverture et du dialogue. Elle entend ainsi offrir aux différentes traditions religieuses un espace de réflexion sur la coexistence, la rencontre et leur contribution à la société française. Les quatre soirées se dérouleront de 19 h à 21 h. L’entrée est gratuite et l’inscription est recommandée.

Source: Iqna

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