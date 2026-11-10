Le grand centre islamique d’Osijek bientôt achevé

SHAFAQNA- En Croatie, la construction du grand centre islamique d’Osijek, lancée avec le soutien de l’Indonésie, entre dans sa phase finale.

Après plusieurs décennies d’attente, les musulmans de cette ville voient enfin se concrétiser leur projet de disposer d’un espace réunissant le culte, l’éducation des enfants et les activités sociales. La Communauté islamique de Croatie a annoncé des avancées significatives dans la réalisation du projet. Dans un communiqué publié sur son site le 8 octobre, elle a précisé que cette étape coïncidait avec le quatrième anniversaire de la pose de la première pierre, le 8 octobre 2022.

En 2026, les principales structures de la mosquée ainsi que plusieurs installations du centre ont été achevées. Les travaux portent désormais sur l’équipement des différents espaces et l’aménagement des abords du complexe. Le centre comprendra une mosquée, des infrastructures dédiées à l’enseignement islamique, une salle polyvalente, des bureaux administratifs, un restaurant, une cour couverte, un minaret ainsi que d’autres équipements. L’ensemble permettra de regrouper les activités religieuses, éducatives et sociales de la communauté musulmane en un seul lieu.

Le projet bénéficie d’un soutien important de l’Indonésie, obtenu grâce aux démarches de la Communauté islamique de Croatie, présidée par le mufti Aziz Hasanović. Plusieurs responsables indonésiens, notamment le vice-ministre des Affaires étrangères, Anis Matta, et l’ambassadrice d’Indonésie en Croatie, Swartini Wirta, se sont rendus sur le chantier afin de suivre l’évolution des travaux.

L’acquisition du terrain en 2005 a marqué la première étape de ce projet, suivie par la pose de la première pierre en 2022. Au fil des années, de nombreux donateurs et bienfaiteurs ont contribué à sa réalisation en apportant des financements, leur savoir-faire et leur travail. Certains des membres les plus engagés dans cette initiative sont décédés avant même le début des travaux, laissant aux générations suivantes la responsabilité de mener le projet à son terme.

Cette initiative est le fruit des efforts conjoints de la communauté musulmane d’Osijek et de l’Indonésie, qui compte la plus importante population musulmane au monde. Le projet revêt également une dimension historique à l’approche du centenaire de la Communauté islamique d’Osijek, fondée en 1927.

Source: Iqna

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