Comment purifier rituellement un canapé ou une chaise?

SHAFAQNA- L’Ayatollah Seyyed Ali Khamenei a répondu à une question de jurisprudence islamique (Istifta) portant sur les modalités de purification rituelle d’un canapé ou d’une chaise souillés.

Hawzah présentons ci-dessous la réponse de l’Ayatollah Seyyed Ali Khamenei à cette question de jurisprudence islamique, à l’attention de nos lecteurs.

Question

Si le tapis ou le canapé d’une maison, dont le revêtement est perméable à l’eau, est souillé par les selles d’un enfant, comment doit-on procéder pour le purifier rituellement?

Réponse

Après avoir éliminé la substance même de l’impureté, il est possible de purifier la partie souillée en recourant à l’une des deux méthodes suivantes:

Avec de l’eau qalîl (eau en petite quantité)

Verser de l’eau qalîl sur la partie souillée, puis extraire l’eau résiduelle issue du lavage en exerçant une pression sur la zone concernée. Avec de l’eau courante reliée à une réserve d’eau-kurr

Mettre la partie souillée en contact avec l’eau courante du robinet, reliée à une réserve contenant une quantité d’eau atteignant le seuil du kurr (eau-kurr), de manière à ce que l’eau recouvre entièrement la zone souillée.

Conformément à la précaution obligatoire, au moment où l’eau entre en contact avec la partie souillée, il convient de déplacer l’eau résiduelle du lavage présente dans le revêtement, en passant la main sur sa surface ou en procédant de manière équivalente.

Source: Hawzah

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