Musée Al-Kafeel accueille une délégation universitaire du ministère irakien de l’Éducation et lui fait découvrir ses collections historiques+ Photos

SHAFAQNA- Le Musée Al-Kafeel des antiquités et des manuscrits, situé au sein du Sanctuaire Sacré d’Al-Abbas, a accueilli une délégation académique du ministère irakien de l’Éducation, à laquelle il a présenté ses précieuses collections historiques et patrimoniales.

Shawqi Al-Mousawi, directeur adjoint du département, a souligné que les visites de délégations éducatives et pédagogiques venues de différentes provinces au Musée Al-Kafeel revêtent une grande importance culturelle. Elles contribuent en effet à rapprocher les nouvelles générations de leur histoire civilisationnelle et de leur authentique héritage islamique.

Il a également indiqué que la découverte directe des pièces patrimoniales permet de dépasser le cadre théorique de l’apprentissage pour offrir une expérience visuelle concrète et enrichissante. Elle donne ainsi aux visiteurs l’occasion de découvrir des trésors témoignant de la profondeur de leur identité culturelle et civilisationnelle.

À travers l’accueil de délégations et de visiteurs, le Musée Al-Kafeel entend poursuivre des objectifs éducatifs et culturels, en sensibilisant le public à l’importance du patrimoine historique et en renforçant le sentiment d’appartenance ainsi que la fierté à l’égard de cet héritage.

Source: Al-Kafeel

www.shafaqna.com