La mosquée Fatih d’Amsterdam ouvre ses portes au public pour faire découvrir l’Islam

SHAFAQNA- La mosquée Fatih, située à Amsterdam, capitale des Pays-Bas, a accueilli des milliers de visiteurs non musulmans à l’occasion de la manifestation annuelle « Nuit des musées », afin de leur faire découvrir l’Islam et les différentes facettes de la culture islamique.

Selon Anadolu, cette initiative a offert aux participants l’occasion de mieux connaître la religion musulmane, l’architecture des mosquées ainsi que les arts traditionnels islamiques et turcs. Organisé dans la soirée du samedi 7 novembre 2026, le programme a débuté par l’appel à la prière (Adhan), suivi de récitations du Saint Coran et de chants religieux.

Fikret Önder, responsable de la mosquée Fatih, a précisé qu’il s’agissait de la dixième participation de l’établissement à cet événement culturel. Au cours de la soirée, les visiteurs ont également pu découvrir la gastronomie turque, l’artisanat et différentes expressions des arts traditionnels, grâce à des présentations proposées en plusieurs langues.

Il a expliqué que cette initiative avait principalement pour objectif de lutter contre les préjugés des jeunes à l’égard de l’Islam, de la communauté turque et des populations étrangères. Il a également rappelé que la mosquée était ouverte à tous, sans distinction. Le bâtiment qui abrite aujourd’hui la mosquée Fatih avait initialement été construit comme une église en 1920. Il a été transformé en lieu de culte musulman en 1980, après avoir été acquis par des travailleurs turcs installés à Amsterdam.

Depuis 1986, l’établissement est placé sous la responsabilité de la Fondation turque Diyanet aux Pays-Bas et poursuit ses activités religieuses sous le nom de mosquée Fatih.

Source: Iqna

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