Doha accueille la troisième édition du concours international de mémorisation du Saint Coran

SHAFAQNA- La troisième édition du concours international de mémorisation du Saint Coran, baptisé « Awwal Al-Awa’il », s’ouvre le 9 novembre au Qatar et se poursuivra jusqu’au 19 novembre 2026. Cette compétition réunit 42 mémorisateurs du Coran venus de différents pays.

Selon The Peninsula Qatar, cet événement est organisé par le ministère qatari des Awqaf et des Affaires islamiques. Il a pour objectif de récompenser les meilleurs mémorisateurs du Livre saint et de promouvoir l’excellence dans la récitation coranique, la maîtrise des règles du Tajweed et la compréhension du texte sacré. Les 42 candidats ont été sélectionnés à l’issue de phases qualificatives organisées en ligne en juillet dernier. Ces épreuves préliminaires avaient rassemblé 82 participants représentant 33 pays, témoignant du rayonnement international de cette compétition.

Les épreuves finales se dérouleront à la mosquée Imam Mohammed ibn Abd al-Wahhab, à Doha. Les concurrents seront évalués sur leur capacité à réciter l’intégralité du Coran de mémoire, la qualité de leur récitation, leur maîtrise des règles du Tajweed ainsi que leur connaissance du sens des termes et expressions coraniques. Cette troisième édition sera notamment marquée par l’attribution d’un premier prix d’un million de riyals qataris, destiné à récompenser les performances les plus remarquables en matière de mémorisation et de récitation du Saint Coran.

À travers l’organisation de cette manifestation internationale, le Qatar entend poursuivre ses efforts en faveur de la promotion de l’apprentissage du Coran, de l’accompagnement des mémorisateurs et du renforcement des échanges entre spécialistes et passionnés du Livre saint à travers le monde.

Source: Iqna

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