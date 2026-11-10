Une mosquée de Chicago ouvre ses portes aux non musulmans pour leur faire découvrir l’Islam

SHAFAQNA- Une mosquée de Chicago a organisé une journée portes ouvertes destinée au grand public, dans le but de mieux faire connaître l’Islam et de déconstruire les idées reçues sur cette religion.

D’après NBC Chicago, cette initiative intervient dans un contexte marqué par les élections de mi-mandat aux États-Unis, à l’issue desquelles les électeurs du Michigan ont élu Abdul El-Sayed, qui devient ainsi le premier musulman à accéder au Sénat américain. À cette occasion, le Muslim Community Center, situé sur North Elston Avenue, a accueilli des visiteurs venus découvrir la mosquée et en apprendre davantage sur l’Islam. Le programme comprenait notamment l’observation de la prière musulmane ainsi qu’une présentation des cinq piliers de l’Islam.

Amy Montgomery, l’une des participantes, a salué cette occasion de rencontrer et d’échanger avec les membres de la communauté musulmane locale. Elle a précisé avoir déjà visité d’autres mosquées, mais qu’il s’agissait de sa première expérience dans un lieu de culte musulman à Chicago. Cette journée a permis aux visiteurs de faire connaissance avec leurs voisins musulmans, de poser librement leurs questions et de mieux comprendre les pratiques et les enseignements de l’islam, tout en dissipant certaines idées préconçues.

Une autre participante, Paula Bui, s’est également félicitée de cette initiative. Elle a souligné l’importance de favoriser la connaissance mutuelle et de consolider les liens entre les différentes communautés, plutôt que de laisser les préjugés et les incompréhensions créer des divisions. Fondé il y a près de 60 ans, le centre avait aménagé plusieurs stands consacrés aux croyances et aux principes fondamentaux de l’Islam, notamment la prière et l’aumône, afin de présenter aux visiteurs les différents aspects de cette religion.

Sabil Ahmad, directeur exécutif du projet GainPeace et bénévole au sein de la mosquée, a expliqué que les enseignements de l’Islam rappellent l’humanité commune à tous les êtres humains. Il a également insisté sur l’importance de faire la distinction entre les pratiques culturelles et les véritables enseignements religieux de l’Islam. De son côté, Shad Syed, responsable du centre, a indiqué qu’il s’agissait de la deuxième édition de cette journée portes ouvertes. Il a annoncé que l’établissement envisageait d’organiser une nouvelle rencontre dans les prochains mois, afin de poursuivre le dialogue et de renforcer les relations avec les autres communautés religieuses.

Source: Iqna

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