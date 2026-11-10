Un manuscrit coranique vieux de près de trois siècles présenté au Salon international du livre de Sharjah

SHAFAQNA- Un rare manuscrit du Saint Coran, datant de près de 290 ans, suscite un vif intérêt auprès des visiteurs du Salon international du livre de Sharjah, organisé aux Émirats arabes unis.

D’après Voice of Emirates, ce précieux document ancien renferme les sept lectures coraniques, offrant un témoignage remarquable sur l’histoire de la récitation du Coran et l’évolution des sciences coraniques. Vieux d’environ 290 ans, ce manuscrit constitue une source historique et scientifique précieuse pour comprendre comment les différentes lectures du texte coranique ont été transmises et consignées au fil des générations.

Son importance tient également à la qualité des techniques d’écriture, de calligraphie et d’ornementation employées par les artistes de l’époque. Il témoigne ainsi du soin minutieux que la civilisation islamique a consacré à la préservation du texte sacré et au développement des disciplines qui lui sont associées. La présentation de ce document exceptionnel permet au public de découvrir des pièces rares du patrimoine islamique et d’approfondir ses connaissances sur l’histoire des manuscrits coraniques.

Cette initiative contribue par ailleurs à faire connaître et à transmettre aux nouvelles générations cet héritage religieux, scientifique et artistique, tout en soulignant le rôle de l’émirat de Sharjah dans la sauvegarde et la valorisation du patrimoine arabe et islamique.

Source: Iqna

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