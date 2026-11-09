Rare feuillet coranique datant de 1310 bientôt mis aux enchères à Londres

SHAFAQNA- Un précieux feuillet du Noble Coran, datant de 1310 et réalisé à Bagdad sous la dynastie ilkhanide, sera prochainement mis en vente aux enchères dans la capitale britannique.

D’après Oumma, cette pièce exceptionnelle du patrimoine artistique islamique médiéval se distingue par la beauté de sa calligraphie en lettres d’or et la finesse de ses riches enluminures. Annoncée le 8 novembre par Oumma, la vente aura lieu le 12 novembre chez Christie’s, à Londres. Mesurant environ 58 centimètres sur 43, le feuillet présente trois versets de la sourate Al-Humazah, calligraphiés avec une grande précision en lettres d’or.

Ce document remarquable se distingue également par la délicatesse de ses motifs décoratifs et de ses enluminures, attribués au maître Muhammad ibn Aybak ibn Abdullah. Son travail illustre le haut niveau de maîtrise artistique atteint dans la réalisation des manuscrits coraniques à cette époque. Réalisé à Bagdad au début du XIVème siècle, ce feuillet constitue un témoignage précieux de la tradition de transcription et d’ornementation du Noble Coran sous le règne des Ilkhanides.

La maison de ventes Christie’s estime sa valeur entre 60000 et 84000 euros. Cette vente représente ainsi une occasion de mettre en lumière une œuvre historique exceptionnelle, qui témoigne du savoir-faire des calligraphes et des enlumineurs musulmans dans la transmission et la préservation du texte coranique.

Source: Iqna

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