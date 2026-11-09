Cimetière des pèlerins internationaux de l’Imam Hussein (AS) à Karbala+ Photos

SHAFAQNA- La cérémonie de commémoration de l’inhumation des corps des pèlerins décédés lors de leur pèlerinage vers l’Imam Hussein (AS) s’est déroulée dans la vénérée Karbala pour la quatrième année consécutive. Ce cimetière abrite environ 300 pèlerins venant de 20 pays à travers le monde.

Version anglaise

Version espagnole

Ce texte est traduit par Shafaqna francais.

www.shafaqna.com