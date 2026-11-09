Les musulmans britanniques victimes de 46% des crimes de haine à caractère religieux

SHAFAQNA- Au Royaume-Uni, les crimes de haine visant les musulmans représentent 46% de l’ensemble des infractions motivées par la haine religieuse.

Ce chiffre, publié le 5 novembre 2026 par l’Université du Sussex sur la base de données du ministère britannique de l’Intérieur, met en évidence l’ampleur des actes antimusulmans dans le pays. Selon ces données, les incidents visant les musulmans ont également augmenté de 15% en l’espace d’un an, témoignant d’une progression des manifestations d’hostilité à leur égard.

À l’occasion du Mois de sensibilisation à l’islamophobie, l’Université du Sussex souligne que ces actes prennent différentes formes. Ils comprennent notamment les insultes et les agressions verbales, les discriminations visant les femmes musulmanes portant le hijab, ainsi que les attaques contre les mosquées et les actes de vandalisme visant les lieux de culte musulmans.

Ces statistiques mettent en évidence la nécessité de mieux faire connaître les différentes manifestations de l’islamophobie et de renforcer la sensibilisation du public aux discriminations et aux violences auxquelles sont confrontés les musulmans au Royaume-Uni.

Source: Iqna

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