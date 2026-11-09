Une mosquée de Baltimore ouvre ses portes au public pour faire découvrir l’Islam

SHAFAQNA- La mosquée Al-Rahmah, située à Baltimore, a organisé une journée portes ouvertes afin de faire découvrir l’Islam au grand public, de répondre aux interrogations des visiteurs et de promouvoir le dialogue entre musulmans et non musulmans.

L’Islamic Society of Baltimore, dans l’État du Maryland, a organisé cet événement le samedi 7 novembre 2026, à la mosquée Al-Rahmah. Cette initiative visait à offrir aux habitants l’occasion de découvrir l’Islam et de mieux connaître leurs voisins musulmans. Intitulée « Meet Your Muslim Neighbors, Visit a Mosque Day » ( Rencontrez vos voisins musulmans, Journée de visite d’une mosquée ), cette manifestation gratuite à caractère éducatif s’adressait particulièrement aux personnes non musulmanes désireuses d’en apprendre davantage sur l’islam, ses enseignements et les pratiques de la communauté musulmane.

Le programme prévoyait notamment une visite guidée de la mosquée et de ses différentes installations, la découverte de stands d’information consacrés à l’Islam ainsi qu’une séance de questions-réponses avec des spécialistes musulmans. Les participants avaient également la possibilité de découvrir l’art de la calligraphie et l’architecture islamiques. Des explications leur étaient proposées sur diverses questions liées à l’Islam, notamment la signification de la charia, la place des femmes dans la religion et les relations entre Islam et terrorisme.

Des rafraîchissements étaient également proposés aux visiteurs. Par ailleurs, l’association a encouragé les membres de la communauté musulmane à participer à cette journée accompagnés de proches ou de connaissances non musulmans, afin de multiplier les occasions de rencontre et d’échange. À travers cette initiative, l’Islamic Society of Baltimore entendait créer un espace de dialogue et de découverte, où chacun pourrait poser librement ses questions, dissiper ses éventuelles idées reçues et mieux comprendre la vie quotidienne ainsi que les pratiques des musulmans.

Source: Iqna

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