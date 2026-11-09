Le grand mufti d’Oman salue l’élection de musulmans au Congrès américain

SHAFAQNA- Le grand mufti du sultanat d’Oman, Ahmed ben Hamad al-Khalili, a salué l’élection de plusieurs candidats musulmans au Congrès américain. Il a exprimé l’espoir que leur présence au sein des institutions législatives contribue à faire progresser la justice et à infléchir la politique étrangère des États-Unis.

D’après Alghad.tv, le Cheikh Ahmed ben Hamad al-Khalili a accueilli favorablement la victoire de plusieurs candidats musulmans lors des élections américaines de mi-mandat. Il a qualifié cette évolution de tournant notable dans le paysage politique occidental, susceptible, selon lui, d’annoncer un recul de l’injustice. Il a également souhaité que cette nouvelle représentation politique favorise la justice et contribue à une évolution de la politique américaine à l’égard des peuples du monde.

Dans une déclaration rapportée par le site d’information Al-Ghad, le grand mufti a souligné que les récents développements aux États-Unis, notamment la participation croissante des musulmans aux élections et l’accession de certains d’entre eux à des fonctions législatives, témoignaient d’une évolution de leur place dans la vie politique du pays. Il a considéré cet événement comme un signe porteur d’espoir dans le contexte actuel.

Il a également relevé que la victoire de candidats musulmans était intervenue malgré les efforts de certaines forces favorables à Israël visant à entraver leur accès aux postes de décision politique. Selon lui, ces résultats illustrent la continuité et la consolidation de la présence de l’Islam et des musulmans, en dépit des campagnes d’opposition et de dénigrement auxquelles ils sont confrontés. Le grand mufti d’Oman a estimé que ces évolutions appelaient à une réévaluation des stratégies politiques et à une réflexion approfondie sur leurs répercussions, notamment au regard de la participation grandissante des musulmans à la vie publique dans les sociétés occidentales.

Il a déclaré: « Nous nous réjouissons de cet événement, tout comme l’ensemble des musulmans et toutes les personnes dotées d’une conscience humaine éveillée et attachées à la défense des droits de l’homme. Nous y voyons un signe annonciateur du recul de l’injustice. La présence des musulmans au sein des grandes institutions politiques occidentales constitue pour nous une véritable source d’espoir ».

Appel à une évolution de la politique américaine

Ahmed ben Hamad al-Khalili a exprimé le souhait que les candidats musulmans élus incarnent un modèle politique fondé sur les valeurs et les principes de l’Islam et contribuent à réorienter la politique internationale des États-Unis vers davantage de justice et de respect des droits de tous les peuples.

Il a exhorté les nouveaux élus à préserver leur indépendance politique et à ne pas se laisser influencer par ce qu’il a qualifié de « camp politique de l’injustice », qu’il accuse de favoriser la propagation de l’injustice et de la corruption à travers ses orientations politiques et ses relations internationales.

Présence des musulmans au Congrès américain

Les déclarations du grand mufti d’Oman interviennent dans le contexte des élections américaines de mi-mandat, organisées le mardi 3 novembre 2026. Ce scrutin a notamment attiré l’attention sur la participation des candidats musulmans et leurs résultats dans plusieurs circonscriptions électorales. Selon les informations électorales rapportées, le candidat démocrate Abdul El-Sayed a remporté la course au Sénat dans l’État du Michigan, en battant son adversaire républicain Mike Rogers.

Ces élections se sont déroulées dans un contexte marqué par des débats politiques sur la place des musulmans au sein des institutions américaines, ainsi que sur les positions des différents candidats à l’égard de la politique étrangère de Washington, notamment son soutien au régime israélien.

Selon les résultats relayés par les médias américains le 4 novembre, la victoire d’Abdul El-Sayed, Américain d’origine égyptienne, ferait de lui le premier musulman à accéder au Sénat des États-Unis.

Source: Iqna

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