Le département de fabrication des grilles et des portes poursuit les travaux de dorure des Sanctuaires Sacrés+ Photos

SHAFAQNA- Le Département de fabrication des grilles et des portes des sanctuaires sacrés, relevant du Sanctuaire Sacré d’Al-Abbas, poursuit ses travaux de dorure des portes et des grilles ornant les lieux saints.

Athir Kadhim, technicien au sein de la section des métiers artisanaux du département, a déclaré: « Les équipes de l’unité de dorure poursuivent leurs travaux artisanaux visant à embellir les portes et les grilles des sanctuaires. Ces opérations reposent sur un processus technique rigoureux, destiné à leur conférer un aspect particulièrement raffiné et esthétique ».

Il a ajouté : « Cette opération consiste notamment à utiliser de l’or 24 carats, préparé sous forme de solution chimique dans des cuves spécialement conçues à cet effet, afin de garantir une application précise et une finition de haute qualité ».

Kadhim a également indiqué que son département avait réalisé plusieurs projets en respectant les normes les plus strictes de précision et de qualité. Parmi ces réalisations figurent les travaux de dorure de différentes grilles, notamment celles de Sanctuaire d’Abu al-Fadl al-Abbas (AS), d’Al-Qasim et de Sayyida Zaynab (SA).

Il a enfin précisé que les équipes avaient également procédé à la dorure de plusieurs portes de sanctuaires vénérés, notamment celles de Sayyida Ruqayya (SA), de l’Imam Hassan (AS) et d’al-Muhsin (AS), ainsi que de la porte d’al-Abbas (AS), destinée au Sanctuaire Sacré d’al-Kadhimiya (AS).

Source: Al-Kafeel

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