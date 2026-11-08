Dieu accueille le repentir de ses serviteurs+ Photo

SHAFAQNA- Le Noble Coran, livre de guidance et d’éveil spirituel, transmet à travers ses versets des messages profonds et novateurs, destinés à l’ensemble de l’humanité et intemporels.

Ses enseignements abordent de nombreux aspects de la vie humaine, la préservation de la foi et de la moralité individuelle, la persévérance face aux épreuves, l’espérance en la miséricorde divine, la responsabilité sociale, la vigilance face à la négligence ainsi que l’attachement au chemin de la vérité. À travers une sélection de versets consacrés à différentes thématiques, la collection « Message de la Révélation » s’attache à rapprocher les nobles enseignements coraniques de la vie quotidienne du public contemporain. Chaque verset est ainsi présenté comme un message porteur d’inspiration, invitant à la méditation et offrant des orientations concrètes pour la vie de tous les jours.

Cette initiative vise à promouvoir la culture de la méditation sur le Coran, à renforcer la clairvoyance et l’espérance, et à contribuer à l’épanouissement de la vie individuelle et collective. Elle entend également encourager une prise de conscience plus profonde, l’amélioration des comportements et l’engagement sincère sur la voie de la guidance divine.

Le verset du jour est le verset 104 de la Sourate At-Tawbah:

« Ne savent-ils pas que c’est Allah qui accueille le repentir de Ses serviteurs ? »

Source: Iqna

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