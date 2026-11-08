Un manuscrit du Coran aux ornements dorés du XIIe siècle exposé au Musée du Coran à La Mecque

SHAFAQNA- Un exemplaire du Noble Coran, datant du XIIème siècle de l’hégire et caractérisé par ses ornements dorés et son style artistique d’inspiration chinoise, est actuellement exposé au Musée du Coran, à La Mecque, en Arabie saoudite.

Selon SPA, ce précieux manuscrit témoigne de l’importance historique accordée à la préservation et à la protection des exemplaires du Livre saint. L’ouvrage se distingue par la complexité de ses motifs et la finesse de ses ornements, réalisés selon la technique de la laque. Ces éléments reflètent les goûts esthétiques de l’époque et illustrent le remarquable savoir-faire des artistes dans l’art de la décoration des manuscrits coraniques. Il constitue ainsi un témoignage précieux du patrimoine artistique islamique intimement lié au Coran.

Ce manuscrit est présenté dans l’une des sections consacrées aux collections du Musée du Coran, situé dans le quartier culturel de Hira, à La Mecque. Le musée offre aux visiteurs l’occasion de découvrir une diversité d’objets et d’instruments témoignant de l’histoire du Livre saint, notamment des différentes techniques utilisées pour sa transcription et sa conservation au fil des siècles. Les pièces exposées mettent également en valeur la dimension culturelle et artistique des reliures, des couvertures et des coffrets spécialement conçus pour protéger les exemplaires du Coran dans la tradition islamique.

Par ailleurs, le musée retrace les différentes étapes de l’histoire coranique, depuis la révélation jusqu’à la transcription et à la compilation du Livre saint, tout en présentant les efforts entrepris au fil des siècles pour assurer sa préservation et sa reproduction. Il se trouve à proximité du mont et de la grotte de Hira, lieu historique où le Prophète (P) reçut la première révélation divine.

Source: Iqna

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