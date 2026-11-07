Lancement de la deuxième édition du Forum coranique Qitaf au Qatar

SHAFAQNA- La deuxième édition du Forum coranique « Qitaf » ouvrira ses portes le samedi 7 novembre 2026 au Centre national des congrès du Qatar (QNCC), à Doha. Les activités se poursuivront jusqu’au 9 novembre.

Organisé par la société éducative Qitaf, en partenariat stratégique avec le ministère qatari de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur, cet événement réunira des chercheurs, des universitaires et des spécialistes du domaine éducatif. Placée sous le thème « L’éducation, de la formation à l’autonomisation », cette édition mettra l’accent sur le rôle de l’éducation dans la construction de la personnalité humaine, ainsi que dans l’acquisition et le développement des valeurs.

Le programme prévoit plusieurs activités, notamment des conférences, des tables rondes scientifiques, des ateliers pratiques et des expériences éducatives interactives. En parallèle, une exposition intitulée « Ville Takween » accueillera plus de 40 établissements et organismes spécialisés dans le domaine de l’éducation. Deux initiatives particulières viendront compléter le programme du forum. La première, baptisée « Tahbir », prendra la forme d’un concours destiné notamment à promouvoir la qualité de la récitation coranique auprès des jeunes âgés de 7 à 15 ans. La seconde sera consacrée à la recherche universitaire sur les valeurs éducatives véhiculées par le Noble Coran.

Source: Iqna

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