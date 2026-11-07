Ottawa accueille une conférence consacrée à l’histoire de la révélation et à la préservation du Coran

SHAFAQNA- Au Canada, l’Association musulmane de Kanata a organisé, le vendredi 6 novembre 2026, une conférence consacrée à l’histoire du Noble Coran, depuis sa révélation jusqu’à sa préservation et à la diversité de ses lectures.

Selon la page officielle de la Kanata Muslim Association, cette rencontre s’est déroulée à Ottawa dans le cadre d’un programme intitulé « Friday Night Quran Series » (Les soirées du vendredi autour du Coran). La conférence a eu lieu après la prière d’Icha et a été animée par l’imam Saad Babur, du Centre ouïghour d’Ottawa. Cette initiative visait à approfondir les connaissances des participants sur l’histoire du Livre saint de l’Islam, depuis sa révélation au Prophète (P) jusqu’à sa transmission aux générations successives.

Les discussions ont notamment porté sur les circonstances de la révélation du Coran, les mécanismes de sa préservation, sa collecte et sa compilation. Les participants ont également découvert les principales étapes du développement des sciences coraniques, notamment les règles de récitation et les différentes lectures. Par cette initiative, l’Association musulmane de Kanata poursuit ses activités d’enseignement et de sensibilisation religieuse, en organisant des rencontres destinées à approfondir la compréhension du Coran et à mieux faire connaître son histoire, sa transmission et les sciences qui lui sont consacrées.

Source: Iqna

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