Arrivée au Qatar de 42 mémorisateurs du Coran pour la compétition internationale Awwal Al-Awail

SHAFAQNA- Les délégations participant à la troisième édition de la compétition coranique internationale « Awwal Al-Awail » commencent à arriver à Doha, ce vendredi 6 novembre 2026.

Selon Al-Sharq, cette compétition, organisée par le ministère qatari des Awqaf et des Affaires islamiques, constitue la catégorie internationale du concours Cheikh Jassim ben Mohammed Al Thani consacré au Noble Coran. Au total, 42 mémorisateurs du Coran, représentant 19 pays, prendront part aux épreuves en présentiel. Ils ont été retenus parmi les lauréats des premières places de plusieurs compétitions coraniques internationales.

Les épreuves se tiendront à la mosquée de l’imam Mohammed ben Abdelwahhab, à Doha, du 9 au 19 novembre. Les participants seront évalués selon plusieurs critères, notamment la mémorisation intégrale du Noble Coran, la qualité de la récitation, la maîtrise des règles de tajwid ainsi que la connaissance du sens et de la signification des termes coraniques.

Source: Iqna

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