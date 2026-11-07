7000 kilomètres à moto pour accomplir la Omra

SHAFAQNA- Un père turc de 38 ans et son fils de 7 ans ont entrepris un voyage de 7000 kilomètres à moto, reliant Izmir, en Turquie, à l’Arabie saoudite, afin d’accomplir le pèlerinage de la Omra et de découvrir plusieurs sites historiques et touristiques sur leur itinéraire.

D’après Anadolu, Enver Şafak Çelik et son fils Ozgur Ulaş ont quitté le district de Kemalpaşa, dans la province d’Izmir, le 3 octobre et sont arrivés en Arabie saoudite le 18 octobre, après avoir traversé la Syrie et la Jordanie. Le père a indiqué qu’il avait déjà effectué plusieurs longs voyages à moto avec son fils. Il a souligné que la sécurité de l’enfant demeurait sa priorité absolue et qu’ils avaient prévu de nombreuses pauses tout au long du parcours.

Durant leur périple, ils ont notamment visité la mosquée des Omeyyades et le mausolée de Saladin en Syrie, ainsi que le site archéologique de Pétra, en Jordanie. À travers cette aventure, le père souhaitait avant tout transmettre à son fils l’amour des lieux saints de l’Islam, en particulier la Kaaba et la mosquée du Prophète (P).

De son côté, Ozgur, âgé de 7 ans, a raconté que l’idée de ce voyage venait de lui et qu’il avait lui-même proposé à son père de partir ensemble. Il a exprimé sa joie d’avoir pu accomplir le tawaf autour de la Kaaba, visiter le tombeau du Prophète (P) et effectuer le parcours rituel entre Safa et Marwa. À leur retour à Izmir, le jeune garçon a également reçu un accueil chaleureux de la part de ses amis.

Source: Iqna

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