L’examen à livre ouvert: « Quel est le jugement religieux sur l’utilisation de documents? »

SHAFAQNA- L’Ayatollah Seyyed Ali Khamenei a été interrogé sur le statut religieux de l’utilisation de supports pédagogiques et de documents de cours lors des examens.

Hawzah présente ci-dessous sa réponse à cette question de jurisprudence islamique.

Question

Un enseignant a autorisé les étudiants à consulter leurs polycopiés lors des examens de fin de semestre, en précisant explicitement qu’il s’agissait d’un examen à livre ouvert, permettant l’utilisation de documents. Dans ces conditions, le recours à ces supports pendant l’épreuve est-il autorisé du point de vue religieux?

Réponse

Dans tous les cas, le respect du règlement de l’établissement d’enseignement est obligatoire. Si l’utilisation de ces documents ne constitue pas une violation du règlement en vigueur, elle ne soulève aucun problème du point de vue religieux. En revanche, si elle contrevient aux règles établies, cette pratique n’est pas autorisée.

Source: Hawzah

www.shafaqna.com