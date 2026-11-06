Je ne renoncerai ni à mon voile ni à mon identité

SHAFAQNA- Mah Kaba, conseillère municipale musulmane âgée de 23 ans à Roubaix, dans le nord de la France, a déclaré qu’elle n’entendait renoncer ni au port du voile ni à son identité musulmane, malgré les controverses suscitées par sa tenue vestimentaire au sein du conseil municipal.

D’après Al Jazeera, l’élue s’est récemment opposée à un amendement présenté par Céline Saya, conseillère municipale d’opposition affiliée au Rassemblement national. Cette proposition visait à interdire le port de signes religieux ostensibles dans l’enceinte du conseil municipal. Pour Mah Kaba, cette polémique ne répond à aucune des préoccupations culturelles ou sociales des habitants de Roubaix. Elle soulève plutôt la question de la visibilité des signes religieux et du droit des élus locaux à exprimer librement leurs convictions.

Dans un entretien accordé à Al Jazeera, la jeune conseillère municipale a expliqué que le port du voile n’était nullement incompatible avec sa citoyenneté française ni avec les responsabilités qu’elle exerce auprès de ses électeurs. Elle a déclaré: « Je suis fière de porter le voile et d’être musulmane. Je n’ai aucune raison de le dissimuler. Les habitants ne m’ont pas élue pour mon apparence, mais pour mes compétences et ma capacité à être à leur service ».

Elle estime par ailleurs que les débats consacrés à son apparence détournent l’attention des élus des véritables enjeux locaux, alors que leur priorité devrait être de répondre aux attentes des habitants, de résoudre les difficultés auxquelles la ville est confrontée et d’améliorer leur quotidien.

Mah Kaba a également attiré l’attention sur les différentes formes de discrimination auxquelles les femmes musulmanes sont confrontées en France. Selon elle, le pays doit garantir à toutes les citoyennes une véritable égalité des chances, en leur permettant de pratiquer leur religion, de prendre part à la vie politique et de contribuer à la société sans être contraintes de choisir entre leurs convictions et leur engagement public.

Engagée dans la vie politique locale depuis mars 2026, Mah Kaba travaille aux côtés de l’adjoint au maire chargé de la culture. Elle prend notamment part à des initiatives destinées aux jeunes ainsi qu’à différents projets bénéficiant à l’ensemble des habitants de Roubaix. Elle déplore toutefois que son apparence et son appartenance religieuse soient devenues des sujets de controverse politique, au détriment de son engagement et de son travail au service de la population.

Source: Iqna

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