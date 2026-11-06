Le maire de Vienne met en avant la contribution des musulmans à la société autrichienne

SHAFAQNA- Le maire de Vienne, Michael Ludwig, a salué le rôle des institutions islamiques dans le développement du dialogue, de la compréhension mutuelle et de la coexistence pacifique au sein de la société autrichienne. Il s’est exprimé à l’occasion d’une rencontre avec plusieurs représentants de la communauté musulmane de la capitale.

D’après la Communauté islamique d’Autriche, cette réunion s’est déroulée au siège de l’organisation, en présence de son président, Ümit Vural, de l’imam de Vienne, Ermin Şehic, ainsi que de Binur Mustafa, responsable du département de l’éducation. Les échanges ont principalement porté sur les perspectives de coopération entre la municipalité et les institutions islamiques, en particulier dans les domaines de l’éducation, de l’accompagnement des jeunes et des initiatives sociales. Les participants ont également mis en évidence la contribution des organisations musulmanes au renforcement des liens sociaux et de la cohésion au sein de la population.

Cette réunion s’inscrit dans la continuité d’un précédent entretien organisé en septembre 2026 à l’hôtel de ville de Vienne. À cette occasion, les représentants des deux parties ont rappelé que les musulmans sont établis dans la société viennoise depuis plusieurs générations et qu’ils participent pleinement à son développement, notamment à travers leurs activités associatives, institutionnelles, bénévoles et sociales.

Michael Ludwig a exprimé sa reconnaissance aux institutions musulmanes et à leurs bénévoles pour leur engagement au service de la collectivité. Il a également insisté sur la nécessité de préserver les valeurs fondamentales que sont la démocratie, la liberté, l’égalité et le respect réciproque. Le dialogue entre les différentes communautés religieuses a également occupé une place importante dans les discussions. À ce sujet, le Conseil interreligieux de Vienne a été présenté comme un exemple concret de coopération et d’échanges constructifs entre les différentes confessions.

Source: Iqna

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