Un rapport souligne la progression de la population musulmane dans plusieurs pays européens

SHAFAQNA- La population musulmane connaît une croissance notable dans plusieurs pays européens depuis plusieurs décennies. C’est ce que révèle un nouveau rapport qui met en lumière l’évolution démographique de ces communautés et leur place croissante dans les transformations sociales du continent.

D’après Organiser, cette progression intervient dans un contexte marqué par plusieurs difficultés démographiques en Europe, notamment le recul de la natalité et le vieillissement de la population. D’après les données démographiques relayées par les médias espagnols La Razón et La Gaceta, le nombre de musulmans vivant en Europe, à l’exclusion de la Russie et de la Turquie, est passé d’environ 15 millions au début des années 2000 à près de 32,5 millions aujourd’hui.

Le rapport, qui s’appuie également sur les travaux du centre de recherche Pew, indique qu’en intégrant la Russie, la population musulmane du continent européen s’élevait à environ 46 millions de personnes en 2020, soit une progression de 16 % par rapport à 2010. Cette tendance se manifeste dans plusieurs pays. En Espagne, le nombre de musulmans est estimé entre 2,4 et 2,5 millions, tandis que l’Italie en compte près de 2,7 millions. En Suède, leur part dans la population totale est passée de 4% en 2010 à 8% en 2020. En Allemagne, elle était estimée à environ 7%.

Au Royaume-Uni, les résultats des recensements font également apparaître une augmentation significative en Angleterre et au pays de Galles, la population musulmane est passée de 2,7 millions de personnes en 2011 à 3,9 millions en 2021. Le rapport explique cette évolution par plusieurs facteurs, parmi lesquels les flux migratoires, la structure démographique des populations et les différences de taux de fécondité. Il présente également plusieurs projections à long terme selon lesquelles le nombre de musulmans en Europe pourrait avoisiner les 75 millions à l’horizon 2050, dans un scénario associant la poursuite des migrations à un niveau élevé de fécondité. Les auteurs précisent toutefois que ces estimations reposent sur des hypothèses démographiques et ne doivent pas être considérées comme des prévisions certaines.

Cette évolution s’inscrit dans un contexte démographique plus large, caractérisé par le vieillissement de la population et la diminution des naissances dans plusieurs pays européens, notamment en France et en Pologne.

Source: Iqna

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