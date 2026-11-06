Des responsables religieux font bloc avec une mosquée de l’Indiana après un acte islamophobe

SHAFAQNA– Le Conseil des relations américano-islamiques (CAIR) a salué la mobilisation de plusieurs responsables religieux de l’Indiana en faveur de la communauté musulmane de Fort Wayne, à la suite d’un acte islamophobe commis à proximité d’une mosquée de cette ville américaine.

D’après le site du CAIR, une tête de porc a récemment été déposée devant la mosquée de la Fondation pour l’éducation mondiale (UEF), située à Fort Wayne. Cet acte hostile a suscité une réaction collective de la part de quatorze responsables religieux locaux, qui ont signé une déclaration commune pour dénoncer cette manifestation de haine et témoigner leur soutien aux musulmans de la ville. Le CAIR, l’une des principales organisations américaines œuvrant à la défense des droits civiques des musulmans, s’est félicité de cette démarche solidaire. L’organisation a également salué l’ouverture d’une enquête par le FBI afin de faire la lumière sur cet incident.

Dans un communiqué, le Conseil a rappelé que les actes de haine visant à intimider ou à harceler des communautés religieuses et des minorités étaient incompatibles avec les valeurs d’une société démocratique. Il a notamment insisté sur l’importance de la solidarité interreligieuse dans la lutte contre l’islamophobie et toutes les formes de discrimination et de haine. Par ailleurs, le CAIR a invité les responsables des communautés religieuses à prendre connaissance de son guide de recommandations consacré au renforcement de la sécurité des mosquées et des lieux de culte. L’organisation avait récemment fait état de 17 incidents ciblant des lieux de culte musulmans au cours des mois de mai, juin et juillet, ce qui représente une augmentation de 183 % par rapport aux six incidents signalés durant la même période de l’année précédente.

Enfin, selon son dernier rapport, le CAIR a enregistré 8 683 plaintes liées à des actes de discrimination antimusulmane en 2025. Il s’agit du chiffre le plus élevé depuis le lancement de ses rapports annuels sur les droits civiques, en 1996.

Source: Iqna

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