Les secrets de la représentation à l’époque de l’Occultation

SHAFAQNA- Ḥossein ibn Rouh al-Nawbakhti, troisième représentant spécial de l’Imam Mahdi (AS), assuma la délicate mission d’assurer la communication avec les chiites durant la période particulièrement difficile de l’Occultation mineure. Grâce à sa sagesse, à sa loyauté et à sa remarquable discrétion, il parvint à préserver ce lien dans un contexte politique et social complexe. Les témoignages historiques relatifs à sa période de représentation mettent en lumière le prestige dont il jouissait à Bagdad ainsi que son attachement à la préservation des secrets de l’Imamat.

L’étude de la conduite des Quatre Représentants, et plus particulièrement de celle du troisième représentant de l’Imam, Ḥossein ibn Rouh al-Nawbakhti, nous permet de comprendre comment, même dans les circonstances politiques et sociales les plus difficiles, il est possible de faire face aux imposteurs qui revendiquent illégitimement la représentation de l’Imam (AS) et de demeurer un dépositaire fidèle des enseignements et des secrets de la wilaya. Nous vous proposons de découvrir ce récit historique à travers les informations rapportées dans al-Ghayba, l’ouvrage de référence du Cheikh al-Tusi.

Le troisième des Quatre Représentants spéciaux de l’Imam Mahdi (AJ) était Ḥossein ibn Rouh al-Nawbakhti, un traditionniste, juriste (Faqih) et théologien chiite d’origine iranienne. Il jouissait d’une grande considération auprès des chiites de Bagdad et figurait parmi les hommes les plus fiables et les plus proches de Mohammad ibn Uthman al-Amri, le deuxième représentant de l’Imam (AS).

De l’an 305 à l’an 326 de l’Hégire, il assura la fonction d’intermédiaire entre l’Imam du Temps (AS) et la communauté chiite. Bien que Ḥossein ibn Rouh fut reconnu pour ses nombreuses qualités personnelles et intellectuelles, son prestige et sa notoriété étaient principalement liés à sa fonction de représentant. Mohammad ibn Uthman l’avait notamment désigné comme intermédiaire entre lui-même et les autres agents chargés de ses missions à Bagdad. Du vivant du deuxième représentant, Ḥossein ibn Rouh exerçait déjà une influence considérable au sein de la cour abbasside et bénéficiait du soutien financier de certains responsables du gouvernement.

Deux ou trois ans avant sa mort, Mohammad ibn Uthman commença à orienter vers Ḥossein ibn Rouh al-Nawbakhti certains chiites qui lui remettaient des biens destinés à l’Imam, notamment la part qui lui revenait, ainsi que d’autres contributions financières. Cette démarche visait à préparer progressivement le terrain à sa succession et à sa désignation comme représentant de l’Imam du Temps (AJ).

Face aux interrogations et aux doutes de certains fidèles, Mohammad ibn Uthman affirmait avec insistance que cette décision ne relevait pas de son propre choix, mais procédait directement d’un ordre de l’Imam lui-même. Il accordait ainsi une importance particulière à la désignation de Ḥossein ibn Rouh comme son successeur. Tantôt lors d’entretiens individuels, tantôt en présence de l’ensemble des chiites dignes de confiance et de ses agents, il ne manquait aucune occasion de rappeler cette nomination.

Cette insistance s’expliquait notamment par l’absence de tout texte explicite émanant des Imams (AS) attestant directement de la fiabilité de Ḥossein ibn Rouh, de sa loyauté et de sa qualité de représentant. Par ailleurs, certains agents de Bagdad semblaient entretenir des relations plus étroites avec Mohammad ibn Uthman. Dans ces conditions, ni les chiites ordinaires ni même les personnalités influentes de la communauté ne s’attendaient à ce que Ḥossein ibn Rouh soit choisi pour lui succéder.

C’est précisément pour dissiper ces incertitudes et prévenir toute contestation que le deuxième représentant saisissait chaque occasion pour réaffirmer que la désignation de Ḥossein ibn Rouh comme représentant de l’Imam du Temps (AS) reposait sur une décision émanant directement de l’Imam.

Après le décès d’Abu Jafar al-Amri et la lecture de son testament, dans lequel il désignait Ḥossein ibn Rouh comme troisième représentant de l’Imam occulté, Abu al-Qasim Ḥossein ibn Rouh se rendit à la « Maison de la Représentation », à Bagdad. Les notables chiites s’y réunirent autour de lui pour lui témoigner leur allégeance. Avec le concours des agents de Bagdad et des autres régions, il entreprit alors sa mission de représentant de l’Imam du Temps (AS). Grâce à une approche empreinte de sagesse, de discernement et de rationalité, il réussit à s’attirer une large adhésion, aussi bien parmi ses partisans que parmi ses adversaires.

Son appartenance à la famille Nawbakht, dont les membres jouissaient d’une influence considérable à la cour abbasside, ainsi que la présence au sein de l’appareil gouvernemental de certains membres de la famille Furāt, favorables aux chiites et disposés à les soutenir, lui permirent d’exercer ses fonctions sans rencontrer, dans un premier temps, d’opposition de la part du pouvoir. Par ailleurs, grâce aux déclarations répétées de Mohammad ibn Uthman, les chiites, tant les fidèles ordinaires que les personnalités influentes de la communauté, n’éprouvèrent pratiquement aucun doute quant à la légitimité de sa représentation. C’est pourquoi les prétendants à la représentation de l’Imam furent relativement peu nombreux durant son mandat.

Les sources historiques indiquent que, contrairement aux deux premiers représentants, la qualité de Ḥossein ibn Rouh en tant qu’ambassadeur du douzième Imam était largement reconnue au sein de la communauté imamite. Cette notoriété conduisit certains chiites à délaisser progressivement les agents chargés de les représenter dans leurs régions respectives et à s’adresser directement à Ḥossein ibn Rouh. Toutefois, les évolutions au sein de l’appareil gouvernemental et la destitution de certains de ses protecteurs entraînèrent peu à peu un changement de situation. Les pressions politiques s’intensifièrent au point qu’il passa une partie des dernières années de sa vie en détention. L’un des événements marquants de sa période de représentation fut la rupture d’Abu Jafar Mohammad ibn Ali al-Shalmaghani, connu sous le nom d’Ibn Abi al-Azaqir, avec la doctrine chiite, ainsi que son excommunication par Ḥossein ibn Rouh.

Il convient de souligner que la science et le savoir constituaient des critères essentiels dans le choix des représentants. Toutefois, l’exercice de cette fonction exigeait également d’autres qualités, notamment la capacité à garder les secrets et à préserver les affaires liées à l’Imamat. Ces aptitudes figuraient précisément parmi les caractéristiques déterminantes des personnes choisies pour cette mission. À ce propos, Abu Sahl al-Nawbakhti fut un jour interrogé en ces termes: « Pourquoi Abū al-Qāsim Ḥossein ibn Rouh a-t-il été choisi pour assumer la fonction de représentant, plutôt que vous? »

Il répondit: « Eux (AS) savent mieux que quiconque qui choisir. Quant à moi, je suis un homme qui aime débattre avec les adversaires et entretenir des relations avec eux. Si je connaissais l’endroit où se trouve l’Imam, comme le connaît le représentant spécial, il se pourrait que je le révèle involontairement au cours de mes discussions. En revanche, Ḥossein ibn Rouh possède une telle discrétion que, même si l’Imam (AJ) se trouvait dissimulé sous ses vêtements et qu’on venait à le découper avec des ciseaux, jamais il ne révélerait sa présence ».

Ḥossein ibn Rouh s’éteignit en l’an 326 de l’Hégire. Si l’année de son décès ne fait l’objet d’aucune divergence notable, le lieu exact de son inhumation demeure, en revanche, sujet à discussion. Sa tombe se trouve à Bagdad, mais les sources ne permettent pas d’établir avec certitude si elle est située dans la partie occidentale ou dans la partie orientale de la ville.

Source. Hawzah

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