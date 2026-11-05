« Le monde contre l’Amérique » : le 11 septembre dans les mémoires de l’Ayatollah Hashemi Rafsanjani (partie 6)

Shafaqna français- L’ouvrage « L’Amérique bat le tambour de la guerre » relate les événements historiques du 11 septembre et leurs conséquences pour les pays islamiques, à partir des souvenirs quotidiens du défunt Ayatollah Hashemi Rafsanjani, figure politique majeure de l’Iran contemporain. Shafaqna Français a édité des extraits de ce livre sous l’autorisation des auteurs, Mohsen Hashemi et Abbas Bashiri.

Le monde contre l’Amérique

Alors que les frappes aériennes américaines les plus intenses contre l’Afghanistan se sont poursuivies et étendues ces derniers jours, des manifestations contre les États-Unis ont eu lieu sur tous les continents du monde et dans de nombreux pays, y compris en Iran, à plus grande

échelle et avec des manifestations plus violentes.

Les manifestations sont plus nombreuses en Europe, en Afrique et dans les pays islamiques qu’ailleurs. Il est clair que la conscience du tiers monde et des musulmans a été profondément blessée par l’utilisation d’armes sophistiquées contre un pays sans défense.

Dans ces circonstances, la pression de l’opinion publique contre les États-Unis et la Grande Bretagne, due aux problèmes qu’ils ont causés à la population afghane par la guerre, semble s’accroître de jour en jour. Ces protestations exercent une pression psychologique sur les États

Unis. C’est pourquoi les Américains ont eu recours à la propagande concernant l’aide alimentaire et médicale et les promesses de reconstruction de l’Afghanistan, dans l’espoir, peut-être, d’échapper à cette pression.

Parallèlement, des analyses des difficultés de l’approche américaine et des rapports faisant état de l’inefficacité des frappes aériennes et de missiles ont commencé à paraître. À cet égard, le ministre des affaires étrangères, Colin Powell a annoncé que la victoire ne peut pas être remportée seulement par les frappes aériennes et que d’autres options doivent être envisagées. De fait, à mesure que les États-Unis bombardaient les premières cibles, les nouvelles cibles se faisaient rares. Ainsi, les États-Unis a déclaré avoir atteint la supériorité aérienne absolue en Afghanistan et qu’il était temps de passer à l’étape suivante : l’entrée et le déploiement des forces terrestres américaines et britanniques en Afghanistan.

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