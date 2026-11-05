La Grande Mosquée de Grenade propose des cours de Coran aux enfants

SHAFAQNA– La Grande Mosquée de Grenade, en Espagne, poursuit ses activités éducatives et spirituelles, avec notamment des cours d’enseignement du Coran destinés aux enfants et des séances collectives de récitation religieuse.

D’après le site officiel de la Grande Mosquée de Grenade, deux activités sont programmées pour le jeudi 5 novembre 2026, des cours de Coran pour les enfants, de 16h30 à 17h30, ainsi qu’une séance de récitation du Wird, prévue de 19h07 à 19h37. Les cours de Coran sont ouverts aux enfants âgés de 6 à 14 ans. Ils se déroulent les mardis et jeudis, de 16h30 à 17h30, ainsi que les samedis, de 11h à 13h. Ces séances visent à aider les jeunes participants à améliorer leur lecture et leur mémorisation du Livre saint, tout en leur permettant de découvrir les principes fondamentaux de l’Islam.

Les frais d’inscription annuels s’élèvent à 30 euros. Les cours sont dispensés au Centre culturel de la Grande Mosquée de Grenade. Par ailleurs, la récitation du Wird figure parmi les rendez-vous spirituels réguliers proposés aux fidèles par la mosquée. Cette pratique s’inscrit dans le cadre de ses activités religieuses visant à renforcer la spiritualité et à encourager la participation des fidèles aux séances collectives de récitation.

Source: Iqna

www.shafaqna.com