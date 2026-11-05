Deux sœurs malvoyantes achèvent quinze lectures intégrales du Coran en Turquie

SHAFAQNA- En Turquie, deux sœurs malvoyantes, Fatima et Turkan, ont accompli ensemble quinze lectures intégrales du Noble Coran, grâce à leur persévérance et à une méthode d’apprentissage adaptée aux personnes déficientes visuelles.

Selon Anadolu, les deux femmes ont suivi une formation à Adana, au cours de laquelle elles ont appris à lire le Coran en utilisant leurs doigts pour déchiffrer les caractères en braille. À l’issue de cet apprentissage, Fatima a réussi à effectuer sept lectures intégrales du Livre saint, tandis que sa sœur Turkan en a accompli huit. Dans un témoignage publié par Anadolu le 4 novembre 2026, Turkan est revenue sur les difficultés et les appréhensions auxquelles elle avait été confrontée au début de son apprentissage. Elle a toutefois expliqué avoir progressivement surmonté ces obstacles jusqu’à atteindre son objectif.

Fatima a, pour sa part, souligné l’importance de la persévérance dans son parcours. Elle considère le toucher et l’ouïe comme des bienfaits que Dieu lui a accordés après la perte de la vue, et s’est appuyée sur ces capacités pour poursuivre son apprentissage du Coran. Le parcours de ces deux sœurs met en lumière l’importance de proposer des méthodes pédagogiques adaptées aux personnes aveugles et de leur garantir un accès à l’apprentissage, à la lecture et à la mémorisation du Noble Coran. Il témoigne également de leur détermination et de leur attachement profond au Livre saint.

Source: Iqna

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