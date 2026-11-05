136 mosquées mobilisées pour la prière de demande de pluie au Qatar

SHAFAQNA– Le ministère qatari des Awqaf et des Affaires islamiques a invité les fidèles à accomplir la prière de demande de pluie, prévue le jeudi 5 novembre 2026.

Selon QNA, 136 mosquées et lieux de prière ont été mobilisés à travers le pays afin d’accueillir les fidèles souhaitant participer à cette cérémonie religieuse. Dans un communiqué publié le 4 novembre, QNA a précisé que cette prière se tiendrait dans différents lieux de culte du pays, dans le but de permettre au plus grand nombre de musulmans d’y prendre part.

À cette occasion, le ministère a également appelé les fidèles à observer plusieurs recommandations spirituelles, notamment le repentir, la demande de pardon à Dieu, la générosité envers les personnes démunies, le jeûne et l’humilité devant le Créateur. La Salat al-Istisqa est une prière particulière accomplie par les musulmans pour implorer Dieu d’accorder la pluie en période de sécheresse ou de faibles précipitations. Elle constitue un moment de recueillement collectif, de repentir et d’invocation, au cours duquel les fidèles sollicitent la miséricorde divine et Lui demandent de mettre fin au manque de pluie.

Source: Iqna

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