Un restaurateur japonais vient en aide aux habitants de Gaza et inspire un film documentaire

SHAFAQNA– Un restaurateur japonais a lancé une initiative humanitaire visant à acheminer des repas et des messages de solidarité aux habitants de Gaza. Menée avec le concours de sa famille, cette action a inspiré la réalisation d’un documentaire destiné à faire entendre, à l’échelle internationale, les témoignages des palestiniens confrontés aux conséquences de la guerre.

Selon Arab News, Yoshi Nakatani, propriétaire du restaurant japonais halal Yoshi’s Passion, a lancé, au début de l’année 2025, un projet baptisé « Delivery to Gaza », dans le but d’envoyer depuis le Japon des repas et des messages porteurs d’espoir à la population de l’enclave palestinienne. En septembre 2025, grâce à ses efforts et à ceux de sa famille, une première livraison de portions de curry japonais halal, prêtes à consommer, a pu parvenir à Gaza via la Jordanie. Pour des raisons de sécurité, les repas ont été acheminés par voie aérienne, à l’aide d’un hélicoptère, plutôt que par voie terrestre.

Nakatani a exprimé son soulagement de savoir que les colis étaient arrivés à destination, tout en regrettant de ne pas avoir pu les remettre lui-même aux bénéficiaires. Au début de l’année 2026, sa famille a entrepris de préparer une nouvelle livraison, cette fois par voie terrestre depuis la Jordanie, initialement prévue pour le mois de mars. Sa deuxième fille, Iro, a notamment participé à la préparation des colis. Chaque boîte comportait une étiquette en anglais indiquant la composition des repas et les éventuels risques allergiques, ainsi qu’un message de soutien destiné à leurs bénéficiaires. Cependant, la reprise des affrontements a contraint la famille à reporter cette opération.

En octobre 2026, Nakatani s’est rendu au Caire, accompagné de portions de curry destinées aux Palestiniens déplacés. Au cours de ce déplacement, il a rencontré plusieurs victimes des bombardements, notamment des personnes amputées à la suite d’explosions, ainsi que de jeunes palestiniennes qui lui ont fait découvrir le tatreez, un art traditionnel palestinien de la broderie.

Le 7 octobre, il a également offert un repas à un enfant qui célébrait son troisième anniversaire. Né le 7 octobre 2023, celui-ci avait vu le jour le jour même du déclenchement de la guerre à Gaza. Nakatani a par ailleurs rencontré un autre garçon ayant quitté l’enclave palestinienne. Celui-ci avait tellement apprécié le curry japonais que sa mère lui a confié qu’il rêvait de pouvoir un jour visiter le restaurant familial à Tokyo.

Une rencontre avec l’actrice indonésienne Oki Setiana Dewi a notamment permis à Nakatani de prendre conscience du potentiel du cinéma comme moyen de transmettre des messages de solidarité et d’espoir. Cette prise de conscience, associée à l’expérience vécue par sa famille au cours de cette initiative humanitaire, a donné naissance au projet de documentaire intitulé « Iro’s Delivery ». À travers ce film, le restaurateur souhaite faire connaître au public international l’engagement de sa famille, mais aussi les témoignages et les expériences des habitants de Gaza. Il a tenu à remercier toutes les personnes ayant contribué à cette initiative, ainsi que les clients de son restaurant, dont les nombreux messages de solidarité ont, selon lui, réussi à parvenir aux Palestiniens, au-delà des océans, des déserts et des frontières.

Source: Iqna

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