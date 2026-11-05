Droit de celui qui demande conseil

SHAFAQNA– Dans un hadith, l’Imam Zayn al-Abidin (AS), connu également sous le nom de l’Imam al-Sajjad (AS), évoque l’un des droits fondamentaux de la personne qui sollicite un conseil.
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D’après Hawzah rapporte à ce sujet un hadith. L’Imam Sajjad (AS) a dit:
حَقُّ الْمُسْتَشِیرِ إِنْ عَلِمْتَ أَنَّ لَهُ رَأْیاً أَشَرْتَ عَلَیْهِ وَإِنْ لَمْ تَعْلَمْ أَرْشَدْتَهُ إِلَی مَنْ یَعْلَمُ
« Le droit de celui qui te demande de conseil c’est que si tu as d’information sur la question, à lui prodiguer ton conseil, mais si tu n’en as pas la connaissance, à l’orienter vers une personne qui possède le savoir en la matière » (Al-Khisal, p. 570)
Source: Hawzah