La mosquée de Penzberg, un joyau architectural au cœur de la Bavière allemande

SHAFAQNA- La mosquée et le centre islamique de Penzberg, situés en Allemagne, constituent un remarquable exemple d’architecture contemporaine alliant harmonieusement les formes modernes aux concepts et aux symboles de l’art islamique.

Inauguré en 2005, cet ensemble architectural a récemment été distingué comme l’une des plus belles réalisations architecturales de Bavière, à l’issue d’une évaluation effectuée par un groupe d’éminents architectes allemands. Édifié sur un terrain en forme de L, le complexe abrite une grande salle de prière, plusieurs salles de réunion, des bureaux administratifs, une vaste bibliothèque, deux espaces polyvalents ainsi que des salles de classe destinées à l’enseignement.

Le bâtiment, caractérisé par sa façade couleur sable et ses vitraux bleus, est surmonté d’un minaret en acier de 18 mètres de hauteur, qui s’illumine à la tombée de la nuit. À l’entrée de l’édifice, deux grandes plaques en béton sont ornées de versets coraniques inscrits en arabe et en allemand. Quant au plafond de la salle de prière, il est décoré des 99 noms d’Allah. La mosquée se distingue également par la diversité de ses activités éducatives, culturelles et sociales. Elle organise notamment des visites à l’intention des personnes appartenant à d’autres confessions religieuses, afin de leur permettre de mieux connaître l’islam, ses enseignements et la communauté musulmane.

Cinq ans seulement après son inauguration, le site avait déjà accueilli quelque 15000 visiteurs. Au fil des années, la mosquée de Penzberg s’est ainsi imposée comme un symbole du dialogue interreligieux, de la coexistence pacifique et de l’intégration de la communauté musulmane au sein de la société allemande. Conçu par l’architecte bosno-allemand Alan Yaserovik, cet édifice a également été récompensé par le prix d’architecture Wessobrunner en 2008.

Source: Iqna

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