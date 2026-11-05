Abdul El-Sayed devient le premier sénateur musulman de l’histoire du pays

SHAFAQNA- Abdul El-Sayed a remporté la course au Sénat dans l’État du Michigan, devenant ainsi le premier musulman élu au Sénat des États-Unis. Il a battu son adversaire républicain, Mike Rogers, au terme d’une campagne marquée par des attaques islamophobes menées par Donald Trump et ses alliés républicains.

Selon Hawzah, citant le quotidien britannique The Guardian, Abdul El-Sayed, médecin et militant progressiste, a marqué l’histoire politique américaine en remportant cette élection sénatoriale particulièrement disputée dans le Michigan face au candidat républicain Mike Rogers. Sa victoire intervient après que le Parti démocrate a repris le contrôle du Sénat, à la faveur de résultats inattendus enregistrés mardi au Texas, au Kansas et en Caroline du Sud.

Aux premières heures de mercredi, El-Sayed a proclamé sa victoire au siège du Parti démocrate du Michigan, à Détroit. S’exprimant devant ses partisans lors de la soirée électorale, il a déclaré: « Ils ont misé sur le candidat le moins prévisible. Ils m’ont accueilli dans leurs maisons, leurs églises et leurs synagogues ». Il a également salué la mobilisation populaire qui s’est construite au cours des dix-huit mois de campagne dans les villes et les localités du Michigan, soulignant que le soutien des électeurs lui avait permis de trouver la force nécessaire pour surmonter les moments les plus difficiles.

Son adversaire et plusieurs de ses détracteurs, parmi lesquels Donald Trump et son vice-président J. D. Vance, ont mené une campagne marquée par des propos islamophobes, faisant régulièrement référence à son nom et à sa religion.

En réaction à ces attaques, El-Sayed a déclaré que ses opposants préféraient attiser les divisions plutôt que d’apporter des réponses aux préoccupations quotidiennes des américains, notamment la hausse des prix du carburant et des produits alimentaires. Selon lui, ils sont incapables de répondre à ces difficultés, qu’il leur attribue en partie.

Source: Hawzah

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