Abdul El-Sayed devient le premier sénateur musulman de l’histoire du pays aux États-Unis

SHAFAQNA- Abdul El-Sayed, candidat du Parti démocrate dans l’État du Michigan, a remporté l’élection sénatoriale américaine, devenant ainsi le premier musulman à accéder au Sénat des États-Unis.

D’après News24, cette victoire a été obtenue à l’issue des élections de mi-mandat, à l’occasion d’un scrutin particulièrement disputé face au candidat républicain Mike Rogers. Âgé de 42 ans, Abdul El-Sayed est issu d’une famille d’origine égyptienne dont les parents ont émigré aux États-Unis. Sa victoire lui permet de décrocher le siège de sénateur du Michigan, jusqu’alors occupé par le démocrate Gary Peters.

Ancien responsable de la santé publique, il a notamment dirigé le département de la santé de la ville de Détroit. Diplômé en médecine de l’Université Columbia, il a également étudié à l’Université du Michigan, obtenu une bourse Rhodes et poursuivi son parcours universitaire à l’Université d’Oxford. Abdul El-Sayed avait déjà tenté sa chance sur la scène politique en 2018, en participant aux primaires démocrates pour l’élection du gouverneur du Michigan. Il avait alors terminé à la deuxième place, derrière Gretchen Whitmer.

Au cours de sa campagne sénatoriale, il a notamment défendu des réformes économiques, l’amélioration de l’accès aux soins de santé et la réduction de l’influence des grandes entreprises sur les décisions politiques américaines. Il s’est également distingué par son opposition au soutien militaire et financier des États-Unis à Israël. Cette victoire marque une étape importante dans l’histoire de la représentation des musulmans au sein des institutions politiques américaines. Elle ouvre également un nouveau chapitre dans la participation des minorités religieuses à la vie politique du pays.

Source: Iqna

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