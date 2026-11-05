L’Arabie saoudite présente ses services numériques dédiés au Coran et aux lieux saints

SHAFAQNA– À l’occasion de la 29ème édition du Salon international du livre d’Alger, l’Arabie saoudite, invitée d’honneur de cette manifestation, présente une série de services et d’applications numériques consacrés au Noble Coran, aux pratiques religieuses et aux principaux lieux saints de l’Islam.

D’après SPA, le pavillon du royaume offre aux visiteurs l’occasion de découvrir plusieurs applications et solutions technologiques conçues pour faciliter l’accès aux services religieux et enrichir l’expérience spirituelle des fidèles. Parmi les outils présentés figure l’application « Rushd », qui propose différentes fonctionnalités électroniques, notamment une version numérique du Coran, les horaires des prières établis selon le calendrier d’Oum al-Qoura, ainsi qu’un service permettant de déterminer avec précision la direction de la Qibla.

De son côté, le ministère saoudien des Affaires islamiques, de la Prédication et de l’Orientation présente une application destinée à vérifier l’authenticité et l’exactitude des citations de textes islamiques. Cet outil a pour objectif de faciliter la vérification des références religieuses et de favoriser la diffusion d’informations fiables sur les enseignements de l’Islam. Le public peut également découvrir une simulation virtuelle en trois dimensions consacrée aux rites du pèlerinage. Grâce aux technologies numériques, cette expérience permet de se familiariser avec les différentes étapes du Hajj et d’en comprendre le déroulement.

Par ailleurs, le pavillon saoudien propose des expériences immersives en réalité virtuelle permettant d’explorer la Grande Mosquée de La Mecque et la Mosquée du Prophète (P) à Médine. Ces dispositifs offrent aux visiteurs la possibilité de découvrir ces deux hauts lieux de l’islam dans un environnement numérique immersif.

À travers cette participation au Salon international du livre d’Alger, l’Arabie saoudite entend mettre en lumière ses initiatives en matière de transformation numérique des services religieux, notamment pour faciliter l’accès au Saint Coran, accompagner les fidèles dans l’accomplissement de leurs pratiques religieuses et faire découvrir les lieux saints de l’Islam.

Source: Iqna

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