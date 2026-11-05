Un exemplaire doré du Saint Coran offert à une étudiante en reconnaissance de ses connaissances religieuses en Égypte

SHAFAQNA- Une étudiante égyptienne a reçu un exemplaire doré du Noble Coran en récompense de ses connaissances islamiques et de ses compétences académiques.

Selon Cairo 24, Mohamed El-Guindi, secrétaire général de l’Académie des recherches islamiques d’Égypte, a remis un exemplaire doré du Saint Coran à Amira Gamal, étudiante à la faculté de service social de l’Université de Beni Suef, afin de saluer ses connaissances religieuses et ses mérites universitaires. Cette distinction lui a été attribuée après qu’elle a répondu correctement à une question portant sur un hadith du Prophète (P). La question avait été posée par Mohamed El-Guindi lors de la cérémonie d’ouverture de la 26e édition de la Semaine égyptienne de la prédication.

Placée sous le slogan « Sois Croyant », cette manifestation a débuté le 1er novembre à l’initiative du Comité supérieur des affaires de prédication, en partenariat avec l’Université de Beni Suef. Les activités se poursuivront jusqu’au 5 novembre. À travers cette initiative, les organisateurs entendent encourager l’étudiante ainsi que ses camarades à mémoriser les hadiths prophétiques. Cette récompense met également en évidence le rôle de l’étude des traditions du Prophète (P) dans l’éducation morale et la formation des jeunes, ainsi que dans leur préparation à contribuer au service de la société et de leur pays.

Source: Iqna

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