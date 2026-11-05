Le ministère des Waqfs inaugure un centre dédié à l’Intelligence Artificielle en Égypte

SHAFAQNA- Le ministère égyptien des Waqfs a inauguré, le 2 novembre, un centre consacré à l’Intelligence Artificielle, dont la mission principale est de contribuer au renouvellement et au développement du discours religieux.

Selon Al-Masry Al-Youm, la cérémonie d’inauguration s’est tenue en présence d’Oussama Al-Azhari, ministre égyptien des Waqfs, ainsi que de plusieurs hauts responsables gouvernementaux et personnalités. Dans un communiqué, le ministère a expliqué que la création de ce centre s’inscrivait dans le cadre d’un projet plus global visant à mettre les technologies modernes au service du renouvellement du discours religieux, du renforcement de la sensibilisation sociale et de la lutte contre les contenus préjudiciables diffusés sur les réseaux sociaux. Cette démarche repose notamment sur la production de contenus éducatifs ciblés, conçus pour répondre aux besoins des différentes tranches d’âge et catégories de la population.

Oussama Rouslan, porte-parole officiel du ministère, a indiqué que la mise en place du centre avait nécessité plus de six mois de préparation. Cette période a notamment été consacrée à l’installation des infrastructures informatiques indispensables et à la souscription aux différents outils d’Intelligence Artificielle. Le ministère a également fait appel à de jeunes compétences égyptiennes, en particulier à de nouveaux diplômés spécialisés dans les technologies numériques.

Le porte-parole a par ailleurs annoncé que le centre avait déjà réalisé une centaine de vidéos à l’aide de l’Intelligence Artificielle. Ces productions mettent en scène des phénomènes naturels remarquables et les accompagnent de réflexions sur la puissance divine et la grandeur de la création de Dieu. Le programme de production prévoit plusieurs centaines de vidéos, dont seule une partie a, pour l’instant, été diffusée. Les contenus adoptent différents formats, allant des productions dramatiques aux séquences de sensibilisation. Ils sont réalisés en arabe et en anglais, avec des versions spécifiquement adaptées aux enfants et aux adolescents.

Enfin, afin de garantir la fiabilité et la qualité des productions, des commissions spécialisées sont chargées de les examiner sous différents angles, notamment religieux, historique, médiatique, social et politique.

Source: Iqna

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