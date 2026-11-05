Le portrait des gens pieux selon l’Imam Ali (AS)

SHAFAQNA- Dans le sermon de Hammam, l’Imam Ali (AS) dresse un portrait des hommes pieux, caractérisés par leur attachement à la vérité, leur modération dans la vie et leur humilité dans le comportement. Il présente la Taqwa (piété) comme une force spirituelle et le fondement de la vertu morale, qui protège l’être humain contre le péché.

Le sermon de Hammam figure parmi les discours les plus célèbres et les plus profonds de l’Imam Ali, Commandeur des croyants (AS). Hammam, l’un de ses compagnons, lui demanda de décrire les hommes pieux avec autant de précision que s’il les avait sous les yeux. Dans un premier temps, l’Imam hésita à répondre à cette demande. Toutefois, face à l’insistance de son compagnon, il finit par prendre la parole, après avoir loué et remercié Dieu et invoqué Ses bénédictions sur le Prophète (P). Selon les récits rapportés, Hammam fut profondément bouleversé par cette description au point de rendre l’âme après avoir entendu le sermon.

فَالْمُتَّقُونَ فِيهَا هُمْ أَهْلُ الْفَضَائِلِ: مَنْطِقُهُمُ الصَّوَابُ، وَمَلْبَسُهُمُ الِاقْتِصَادُ، وَمَشْيُهُمُ التَّوَاضُعُ

« Les hommes pieux y sont les gens des vertus, leur parole est juste, leur vêtement et leurs dépenses sont marqués par la modération, et leur démarche est faite d’humilité »

مَنْطِقُهُمُ الصَّوَابُ

« une parole fondée sur la vérité »

L’homme pieux est celui dont les paroles sont empreintes de vérité, de sincérité et de mesure. Il ne parle pas sous l’emprise de ses passions et ne laisse pas sa langue se souiller par la calomnie, la médisance ou les propos vains. Lorsqu’un différend oppose deux amis, il dit la vérité sans parti pris ni favoritisme, même lorsque celle-ci ne donne raison à aucun des deux. Avant de partager une information vue sur les réseaux sociaux, il prend soin d’en vérifier l’exactitude. Il veille également à ne pas porter atteinte à la réputation d’autrui en répétant de simples rumeurs ou des propos tels que « j’ai entendu dire » ou « on raconte que ». Enfin, il fait preuve de retenue dans l’humour, jamais une plaisanterie empreinte d’offense, de mépris ou d’humiliation ne saurait venir de lui.

مَلْبَسُهُمُ الِاقْتِصَادُ

« la modération dans la vie »

La Taqwa ne se limite pas aux pratiques cultuelles, elle se reflète également dans l’alimentation, l’habillement, les dépenses et, plus généralement, le mode de vie. L’homme pieux évite aussi bien le gaspillage que l’excès de rigueur dans sa manière de consommer. Il choisit ses vêtements en fonction de ses besoins et de ses moyens, sans chercher à afficher son statut social ni à rivaliser avec les autres. Lorsqu’il reçoit des invités, il ne prépare pas une table si abondante qu’une grande partie des aliments finisse à la poubelle. À l’inverse, il ne fait pas preuve d’une telle parcimonie que ses convives en viennent à se sentir mal à l’aise.

Dans ses achats quotidiens, il veille à trouver un juste équilibre entre la qualité des produits et ses capacités financières, il ne s’endette pas pour satisfaire des envies de luxe et ne se montre pas avare lorsqu’il s’agit de répondre aux besoins réels de sa famille.

مَشْيُهُمُ التَّوَاضُعُ

« l’humilité dans le comportement »

La démarche et le comportement social de l’homme pieux sont marqués par l’humilité. Il ne se comporte pas avec orgueil et ne se considère pas supérieur aux autres. Cette humilité ne se limite pas aux apparences, elle se reflète également dans toutes ses relations avec autrui.

Lorsqu’il participe à une assemblée, il ne cherche pas à tout prix à occuper la place d’honneur et témoigne du respect aux personnes âgées. Il traite l’ouvrier, le domestique, le chauffeur ou le vendeur avec autant de considération qu’une personnalité occupant une fonction importante. Si quelqu’un conteste ses propos en public, il ne réagit ni avec agressivité ni avec mépris, mais préfère écouter et engager un échange dans le calme. Son humilité se manifeste également dans ses interactions sur les réseaux sociaux, il évite les réponses virulentes, ne cherche pas à se placer au-dessus des autres et ne méprise jamais ses interlocuteurs.

Fuente: Hawzah

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