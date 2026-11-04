Le Sanctuaire d’Al-Abbas lance l’installation de la première coupole en verre sur le toit du marché traditionnel+ Photos

SHAFAQNA- Le Sanctuaire Sacré d’Al-Abbas a entamé les travaux d’installation de la première coupole en verre sur le toit du marché traditionnel de Karbala, long de 200 mètres et situé entre les marchés Al-Alawi et Al-Saffarin. Cette opération s’inscrit dans le cadre du projet d’aménagement de la grande cour et du sous-sol (Sardab) de Bab al-Qibla.

Diaa Al-Sayegh, directeur du département des projets d’ingénierie du Sanctuaire, a indiqué que la réalisation de ces coupoles en verre faisait suite à l’approbation de leur conception architecturale par le gardien légal du Sanctuaire, le dignitaire religieux Sayyid Ahmed Al-Safi. Le projet, conçu par l’ingénieur Hamid Majid, avait fait l’objet de plusieurs propositions soumises à son approbation. C’est finalement le modèle actuellement en cours de réalisation qui a été retenu. Les travaux sont confiés à l’entreprise irakienne Ard Al-Quds, sous la supervision du département des projets d’ingénierie du sanctuaire.

D’après Al-Sayegh, la première coupole mesure 2,20 mètres de diamètre et s’élève à environ un mètre au-dessus du niveau de la toiture. Elle constitue la première des trois coupoles prévues dans le cadre de ce projet. La structure est constituée de deux couches d’acrylique de haute qualité. La première, située à l’intérieur, est colorée et conçue pour s’harmoniser avec l’esthétique de l’architecture islamique. La seconde, placée à l’extérieur, assure une isolation contre les intempéries. Cette conception permet à la lumière naturelle de pénétrer tout en protégeant l’édifice des conditions climatiques.

Le responsable a souligné que ces travaux s’inscrivaient dans le cadre des projets d’agrandissement, de modernisation et de réhabilitation du centre historique de Karbala. À travers ces initiatives, le Sanctuaire d’Al-Abbas entend concilier les impératifs du développement urbain avec la préservation du patrimoine historique et de l’identité architecturale de la ville. Une attention particulière est ainsi accordée à l’intégration d’éléments traditionnels, notamment les carreaux de céramique caractéristiques de Karbala et les inscriptions coraniques, dans les ornements architecturaux. Il convient de rappeler que le projet d’aménagement de la grande cour et du sous-sol de Bab al-Qibla prévoit la construction d’un niveau souterrain d’une superficie de 10000 mètres carrés, ainsi que la réalisation d’une cour extérieure couvrant environ 15000 mètres carrés.

Cette cour comprendra plusieurs iwans (alcôves voûtées), dont la conception s’inspire du style architectural de la cour du Sanctuaire d’Abu al-Fadl al-Abbas (AS). Deux marchés seront également aménagés de part et d’autre de cet espace, dans le respect des caractéristiques urbanistiques, architecturales et patrimoniales de la vieille ville de Karbala.

Source: Al-Kafeel

www.shafaqna.com