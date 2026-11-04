La Grande Mosquée d’Angers organise des cours de récitation et de mémorisation du Coran

SHAFAQNA- La Grande Mosquée d’Angers organise, du 2 au 5 novembre 2026, une série de cours consacrés à la récitation et à la mémorisation du Coran.

Située dans l’ouest de la France, la Grande Mosquée d’Angers a annoncé cette initiative sur son site officiel. Ces cours s’inscrivent dans le cadre des activités éducatives de l’Association des musulmans d’Angers. Intitulé « Cours de récitation et de mémorisation du Coran », ce programme se déroule à la mosquée Angers-Doyenné, située au 58, boulevard du Doyenné. Selon le calendrier publié par l’établissement, les activités ont débuté le 2 novembre à 6 heures et se poursuivent jusqu’au 5 novembre à 20 heures.

À travers cette initiative, la mosquée entend poursuivre sa mission de transmission des enseignements coraniques et de promotion de l’éducation religieuse au sein de la communauté musulmane locale. Dans la présentation de ses activités, la Grande Mosquée d’Angers souligne qu’elle ne constitue pas uniquement un lieu de culte, mais également un espace communautaire dédié à l’éducation, à l’épanouissement spirituel et au renforcement des liens entre les fidèles.

L’enseignement du Coran occupe une place centrale dans cette mission. Dans le cadre de son école du week-end, l’association propose notamment des cours d’arabe, d’éducation islamique et d’enseignement coranique à destination de la communauté angevine. Cette session de quatre jours vient ainsi renforcer les initiatives locales en faveur de l’apprentissage du Livre saint et de la transmission des connaissances coraniques au sein de la communauté musulmane d’Angers.

Source: Iqna

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