Le Québec envisage d’interdire le port de signes religieux aux élèves des écoles primaires

SHAFAQNA- Le nouveau ministre québécois de l’Éducation, Joël Arseneau, a annoncé son intention d’interdire aux élèves des écoles primaires le port de signes religieux, notamment le hijab, le turban sikh et la kippa. Ce projet suscite de vives réactions au sein des communautés religieuses et du milieu éducatif.

D’après City News Montréal, le gouvernement du Québec envisage d’élargir les restrictions liées au principe de la laïcité en interdisant aux élèves des écoles primaires de porter des signes religieux. Cette initiative a provoqué une forte opposition de la part des organisations musulmanes ainsi que de représentants d’autres communautés religieuses. Le mercredi 28 octobre, le nouveau ministre de l’Éducation, Joël Arseneau, a confirmé que cette interdiction figurait parmi les engagements fermes du gouvernement dirigé par le Parti Québécois (PQ).

La mesure concernerait notamment le hijab, la kippa, le turban sikh et la croix chrétienne. Elle avait été annoncée par le Parti québécois au cours de la campagne électorale qui a précédé la formation d’un gouvernement minoritaire.

Organisations musulmanes dénoncent une mesure discriminatoire

Stephen Brown, président du Conseil national des musulmans canadiens (NCCM), a vivement critiqué cette initiative. Selon lui, le gouvernement cherche à priver les enfants de leurs droits fondamentaux, notamment de leur liberté de conscience et de religion. Il estime que cette interdiction constituerait une discrimination manifeste à l’encontre des minorités religieuses et serait contraire à l’engagement du gouvernement de représenter l’ensemble de la population québécoise.

Le 29 octobre, des représentants des communautés musulmane, juive et sikhe se sont réunis devant le bureau du premier ministre québécois, Paul St-Pierre Plamondon, à Montréal, pour protester contre ce projet. De son côté, Mehramat Kaur, représentante de l’Organisation mondiale sikhe du Canada, a fait part de ses inquiétudes, estimant que cette mesure pourrait inciter certaines familles à quitter la province.

Responsables politiques et du secteur éducatif également opposés

Les critiques ne proviennent pas uniquement des communautés religieuses. Plusieurs responsables du secteur de l’éducation redoutent que cette interdiction ne détériore les relations entre les établissements scolaires et les familles et n’entraîne le départ de certains élèves. Le parti Québec solidaire a annoncé qu’il s’opposerait à tout projet de loi visant à interdire les signes religieux aux enfants. Selon cette formation politique, les priorités du système éducatif devraient plutôt concerner la pénurie de personnel, la rénovation des établissements scolaires et la lutte contre le décrochage.

Extension controversée de la loi sur la laïcité

Cette initiative s’inscrit dans le prolongement de la loi 21, adoptée en 2019, qui interdit notamment à certaines catégories d’employés du secteur public, dont les enseignants, de porter des signes religieux dans l’exercice de leurs fonctions. Cette législation fait actuellement l’objet d’une contestation devant la Cour suprême du Canada, notamment sur les questions relatives aux libertés d’expression, de conscience et de religion. Le gouvernement québécois n’a pas encore communiqué de calendrier précis concernant la présentation de ce nouveau projet de loi. Les travaux de l’Assemblée nationale doivent reprendre le 17 novembre.

Source: Iqna

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