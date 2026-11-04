Al-Azhar ouvre les inscriptions à un programme de mémorisation du Coran à distance destiné à 5000 apprenants

SHAFAQNA- L’institution religieuse et universitaire Al-Azhar a annoncé l’ouverture des inscriptions à son programme d’enseignement et de mémorisation du Noble Coran à distance pour l’année 2026.

D’après le média Dostor, cette initiative prévoit d’accueillir 5000 participants, enfants et adultes, grâce à la plateforme internationale de la mosquée Al-Azhar. Le programme comprend plusieurs niveaux d’apprentissage, adaptés à l’âge des participants et à leur degré de mémorisation du Livre saint. Les enfants âgés de 5 à 13 ans pourront suivre un parcours réparti en dix niveaux, tandis que les participants de 14 ans et plus auront accès à cinq niveaux.

À la clôture des inscriptions, les candidats devront passer des tests d’évaluation destinés à mesurer leurs connaissances et à déterminer le niveau correspondant à leurs capacités de mémorisation. Les inscriptions se déroulent exclusivement en ligne. Le programme est réservé aux personnes résidant en Égypte. À travers cette initiative, Al-Azhar poursuit ses efforts pour promouvoir l’enseignement du Coran et en faciliter l’apprentissage auprès de différentes catégories d’âge. Le recours à une plateforme numérique permet de proposer un enseignement à distance structuré, avec des parcours pédagogiques adaptés au niveau de chaque participant.

Ce programme offrira ainsi à 5000 personnes la possibilité de développer leurs connaissances coraniques et de perfectionner leur mémorisation du Livre saint dans le cadre d’un cursus organisé.

Source: Iqna

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