Lancement d’un nouveau cadre institutionnel pour renforcer les services religieux des deux Saintes Mosquées en Arabie saoudite

SHAFAQNA- L’Arabie saoudite a lancé un nouveau dispositif institutionnel visant à améliorer le financement, la gestion et le développement des services religieux et éducatifs proposés au sein des deux Saintes Mosquées.

Selon APS, Cheikh Abdulrahman Al-Sudais, président des Affaires religieuses de la Grande Mosquée de La Mecque et de la Mosquée du Prophète (P), a inauguré, le 2 novembre 2026, un nouveau cadre institutionnel destiné à renforcer l’organisation et la gestion des activités religieuses dans ces deux lieux saints. Cette initiative s’appuie sur un système intégré ayant pour objectif d’optimiser la gestion des ressources, de développer les projets et de consolider les partenariats avec les secteurs caritatif et privé. Elle s’inscrit dans le cadre des efforts visant à moderniser la gestion institutionnelle des activités religieuses au sein des deux principaux lieux saints de l’Islam.

D’après SPA, ce nouveau dispositif vise notamment à assurer la viabilité financière des activités, à améliorer l’efficacité des dépenses et à accroître les capacités de financement des différents projets et programmes. Il prévoit également le développement des services religieux et éducatifs destinés aux fidèles et aux visiteurs de la Grande Mosquée de La Mecque et de la Mosquée du Prophète (P), située à Médine. À travers cette initiative, les autorités religieuses saoudiennes entendent instaurer une gestion plus coordonnée des ressources et des projets, tout en renforçant la coopération avec les organismes caritatifs et les acteurs du secteur privé au service des deux Saintes Mosquées.

Ce dispositif devrait notamment contribuer au financement des activités religieuses et éducatives ainsi qu’à l’amélioration des services proposés aux millions de fidèles et de visiteurs qui se rendent chaque année dans ces deux hauts lieux de l’Islam.

Source: Iqna

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