Le Conseil œcuménique des Églises apporte son soutien aux musulmans face au projet d’interdiction de « l’Islam politique » en Autriche

SHAFAQNA- Le Conseil œcuménique des Églises a exprimé sa solidarité avec les musulmans d’Autriche, mettant en garde contre les conséquences potentielles d’un projet d’interdiction visant ce qui est désigné comme « l’Islam politique ».

Selon Abna, cette organisation, dont le siège se trouve à Vienne, a souligné que la lutte contre l’extrémisme ne devait en aucun cas entraîner une stigmatisation collective des musulmans ni porter atteinte à leurs libertés religieuses. Le Conseil a également averti que le ciblage de communautés religieuses dans leur ensemble risquait d’accentuer les divisions sociales et de compromettre le respect de l’État de droit et des droits humains. Il a ainsi insisté sur la nécessité de fonder toute action contre l’extrémisme et la violence sur des éléments de preuve, dans le strict respect des cadres juridiques.

Par ailleurs, il a rappelé que la lutte contre l’instrumentalisation politique de la religion était étroitement liée à la protection de la liberté religieuse. Il a appelé les Églises et les institutions religieuses à soutenir les personnes victimes de discrimination. Cette prise de position fait suite aux déclarations de Claudia Bauer, ministre autrichienne de l’Intégration et des Affaires religieuses, qui avait indiqué que le projet d’interdiction viserait des groupes islamiques extrémistes, notamment les Frères musulmans.

Source: Iqna

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