Tatarstan: réouverture d’une mosquée historique après d’importants travaux de restauration

SHAFAQNA- La mosquée historique Yoldiz, située en République du Tatarstan, a rouvert ses portes à l’issue d’un vaste programme de restauration organisé à l’occasion du centenaire de sa fondation.

Selon Alukah.net, la mosquée Yoldiz, située dans le village de Stary Tatarski Adam, dans le district d’Aksoubayevo, a accueilli de nouveau les fidèles après d’importants travaux visant à préserver son patrimoine architectural et à moderniser ses installations. Le chantier a notamment porté sur le renforcement de la structure du bâtiment afin d’en garantir la solidité et la pérennité, le remplacement intégral de la toiture ainsi que la rénovation des réseaux électriques, des systèmes de chauffage et d’approvisionnement en eau. Les espaces intérieurs et les façades ont également fait l’objet de travaux de rénovation.

La cérémonie de réouverture s’est déroulée en présence de plusieurs responsables locaux et religieux, parmi lesquels le chef du district, Almaz Mingulov, le mufti local, Rafil Kamaleddinov, et l’imam de la mosquée, Ashkhat Khazbulin. Des habitants du village ainsi que des invités venus de différentes régions ont également pris part à l’événement. La cérémonie a débuté par un chant interprété par des élèves de l’école de Nijniaïa Tatarskaïa Maïna, avant de se poursuivre avec la récitation de versets du Noble Coran et des prières.

À cette occasion, Almaz Mingulov a salué la mobilisation des personnes ayant contribué à la restauration de la mosquée. Il leur a remis des lettres de remerciement et des cadeaux symboliques, tout en soulignant le soutien des autorités locales aux institutions religieuses et aux initiatives visant à préserver les lieux de culte. De son côté, Ilnara Salahov a déclaré que la restauration de la mosquée constituait un rêve de longue date pour sa famille, qui a pu se concrétiser grâce à la coopération et à la solidarité des habitants du village.

Enfin, l’historien Rafik Nassirov a retracé les principales étapes de l’histoire de cet édifice religieux. Il a également annoncé la création d’un espace spécialement consacré à la conservation de documents historiques sur la mosquée, afin de préserver sa mémoire et de transmettre son patrimoine aux générations futures.

Source: Iqna

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