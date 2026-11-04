SHAFAQNA- L’Ayatollah Seyyed Ali Khamenei a répondu à une question de jurisprudence islamique (Istifta) portant sur les obligations du fidèle qui accomplit la prière en assemblée derrière un imam.

Le devoir du fidèle lors de la prière en assemblée

Question

Si l’imam de la prière en assemblée récite à voix basse, par inadvertance, une partie de la prière qui doit normalement être récitée à voix haute, ou inversement, s’il récite à voix haute une partie qui doit être récitée à voix basse, les fidèles sont-ils tenus de le lui signaler?

Par ailleurs, si un fidèle attire l’attention de l’imam en récitant un verset coranique ou une formule de glorification de Dieu, cela entraîne-t-il l’invalidation de sa prière?

Réponse

Il n’est pas obligatoire d’avertir l’imam. Si le fidèle prononce une parole dans l’intention de réciter un verset du Coran, tout en élevant la voix au moment de la prononcer afin d’attirer l’attention de l’imam, cela ne pose aucun problème et n’invalide pas sa prière.

Source: Hawzah

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