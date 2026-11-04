Avant d’éprouver, il est important de faire confiance

SHAFAQNA- Dans un hadith, l’Imam Ali (AS) met en avant l’un des principes essentiels à observer pour connaître les personnes et choisir celles en qui on peut avoir confiance.

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Hawzah rapporte le propos suivant. L’Imam Ali (AS) a dit:

الطُّمَأْنِینَةُ إِلَی کُلِّ أَحَدٍ قَبْلَ الاِخْتِبَارِ مِنْ قُصُورِ الْعَقْلِ

« Accorder sa confiance à quelqu’un avant de l’avoir mis à l’épreuve est la marque d’insuffisance de l’intelligence » (Ghurar al-Hikam wa durar al-kalim, hadith n° 1980)

Source: Hawzah

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