Au Pendjab, hindous et sikhs contribuent à la construction et à la restauration de plus de 165 mosquées en Inde

SHAFAQNA- Dans l’État indien du Pendjab, des habitants sikhs et hindous participent depuis plusieurs années à la construction et à la restauration de mosquées, illustrant une solidarité interreligieuse qui perpétue une tradition de coexistence entre les communautés.

Selon The Guardian, ces initiatives ont permis, en neuf ans, de construire ou de rénover plus de 165 mosquées. Elles offrent aux musulmans des lieux de culte accessibles tout en renforçant les liens entre les différentes communautés religieuses de la région. Dans un reportage publié le 28 octobre et signé par la journaliste Cheena Kapoor, le journal met notamment en lumière l’histoire de Jakhiwal, un village situé dans le district de Fatehgarh Sahib.

À 87 ans, Gajju Khan espère entendre de nouveau l’Adhan, l’appel musulman à la prière, résonner dans son village avant la fin de sa vie. La mosquée est encore en construction et son financement repose presque entièrement sur la générosité des habitants sikhs et hindous de Jakhiwal. Le village compte 18 familles musulmanes. Jusqu’à présent, leurs membres devaient parcourir quatre kilomètres pour se rendre dans une localité voisine et y accomplir leurs prières dans une mosquée.

La contribution de Bibi Rajinder Kaur, une habitante sikhe de 77 ans, a joué un rôle décisif dans la réalisation du projet. Elle a convaincu son petit-fils de céder une parcelle de leurs terres agricoles pour permettre la construction du lieu de culte. Selon elle, les autres communautés disposaient déjà d’espaces où se réunir, contrairement aux musulmans du village. Pour Gajju Khan, cette solidarité revêt une signification profonde. Lors des violences intercommunautaires qui ont accompagné la partition de l’Inde en 1947, ses voisins sikhs avaient protégé ses frères et lui-même. Ses parents avaient, quant à eux, été tués dans leur village d’origine.

À Punawal, dans le district de Sangrur, Jaspal Sharma, issu d’une famille de prêtres hindous, a également fait don d’une partie de son terrain pour la construction d’une mosquée. Lors de son inauguration, en février, il a organisé un repas auquel tous les habitants du village étaient conviés. Cette localité compte environ 550 foyers, dont seule une petite partie est musulmane. Les habitants hindous et sikhs ont contribué au projet selon leurs moyens, certains ont fait des dons financiers, tandis que d’autres ont fourni des matériaux de construction, notamment des briques et du ciment.

À Umarpura, dans la région de Malerkotla, deux frères sikhs ont, eux aussi, participé à la restauration d’un lieu de culte musulman. Pour Sukhjinder Singh Pandher, cette initiative témoigne de l’attachement à l’histoire familiale et aux liens de voisinage. Il souligne que les musulmans et les sikhs célèbrent ensemble des fêtes religieuses telles que l’Aïd et le Gurpurab, l’une des principales célébrations du calendrier religieux sikh.

Ces initiatives témoignent de la solidarité qui peut unir des communautés de confessions différentes autour d’un objectif commun, préserver les lieux de culte et favoriser une coexistence fondée sur le respect mutuel.

Source: Iqna

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